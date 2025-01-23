Ціна 1Reward Token (1RT)
Поточна ціна 1Reward Token (1RT) сьогодні становить 0.03921378 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1RT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1Reward Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.82 USD
- зміна ціни 1Reward Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1Reward Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1Reward Token до USD становила $ -0.0004809687.
За останні 60 днів зміна ціни 1Reward Token до USD становила $ -0.0050935327.
За останні 90 днів зміна ціни 1Reward Token до USD становила $ -0.006175839209384904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004809687
|-1.22%
|60 днів
|$ -0.0050935327
|-12.98%
|90 днів
|$ -0.006175839209384904
|-13.60%
Останній аналіз цін 1Reward Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.90%
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