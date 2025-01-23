Сьогоднішня ціна 1Move Token (1MT)

Поточна ціна 1Move Token (1MT) сьогодні становить 0.00137613 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1Move Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.01 USD

- зміна ціни 1Move Token протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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