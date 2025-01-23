Ціна 1Move Token (1MT)
Поточна ціна 1Move Token (1MT) сьогодні становить 0.00137613 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1Move Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.01 USD
- зміна ціни 1Move Token протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1Move Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1Move Token до USD становила $ -0.0000970175.
За останні 60 днів зміна ціни 1Move Token до USD становила $ -0.0002003158.
За останні 90 днів зміна ціни 1Move Token до USD становила $ -0.000119570322712678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0000970175
|-7.05%
|60 днів
|$ -0.0002003158
|-14.55%
|90 днів
|$ -0.000119570322712678
|-7.99%
Останній аналіз цін 1Move Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.19%
-4.36%
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