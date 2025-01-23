Ціна 1MillionNFTs (1MIL)
Поточна ціна 1MillionNFTs (1MIL) сьогодні становить 0.03918949 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1MillionNFTs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.91 USD
- зміна ціни 1MillionNFTs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін 1MIL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 1MIL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1MillionNFTs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1MillionNFTs до USD становила $ -0.0000056628.
За останні 60 днів зміна ціни 1MillionNFTs до USD становила $ -0.0007904951.
За останні 90 днів зміна ціни 1MillionNFTs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000056628
|-0.01%
|60 днів
|$ -0.0007904951
|-2.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1MillionNFTs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 1MIL до AUD
A$0.0623112891
|1 1MIL до GBP
￡0.0317434869
|1 1MIL до EUR
€0.0376219104
|1 1MIL до USD
$0.03918949
|1 1MIL до MYR
RM0.1740013356
|1 1MIL до TRY
₺1.3971053185
|1 1MIL до JPY
¥6.1300200258
|1 1MIL до RUB
₽3.8895568825
|1 1MIL до INR
₹3.3871476207
|1 1MIL до IDR
Rp632.0884598947
|1 1MIL до PHP
₱2.2972879038
|1 1MIL до EGP
￡E.1.9716232419
|1 1MIL до BRL
R$0.2327855706
|1 1MIL до CAD
C$0.0560409707
|1 1MIL до BDT
৳4.7795502004
|1 1MIL до NGN
₦61.0427253087
|1 1MIL до UAH
₴1.64595858
|1 1MIL до VES
Bs2.15542195
|1 1MIL до PKR
Rs10.9252460222
|1 1MIL до KZT
₸20.421643239
|1 1MIL до THB
฿1.3273480263
|1 1MIL до TWD
NT$1.2830639026
|1 1MIL до CHF
Fr0.035270541
|1 1MIL до HKD
HK$0.3048942322
|1 1MIL до MAD
.د.م0.3911111102