Сьогоднішня ціна 1MillionNFTs (1MIL)

Поточна ціна 1MillionNFTs (1MIL) сьогодні становить 0.03918949 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1MillionNFTs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.91 USD

- зміна ціни 1MillionNFTs протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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