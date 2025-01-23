Ціна 1MDC (1MDC)
Поточна ціна 1MDC (1MDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1MDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.45 USD
- зміна ціни 1MDC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1MDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1MDC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1MDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1MDC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+2.75%
|60 днів
|$ 0
|-4.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1MDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1MDC COIN Like any other digital gold currency, the main goal is to protect assets from the legal tender and avoid the risk of inflation associated with it. There are no fees for transactions within the 1MDC system, and the main advantage that 1MDC touts is that it does not have storage fees. The function of quickly and conveniently transferring funds between e-Gold and 1MDC is very attractive to people with large e-Gold deposits, as their deposits may gradually shrink due to the higher payment fees of e-Gold
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