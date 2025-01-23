Сьогоднішня ціна 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE)

Поточна ціна 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE) сьогодні становить 0.00225781 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MBABYDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1MBABYDOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.26M USD

- зміна ціни 1MBABYDOGE протягом дня — +1.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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