Ціна 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE)
Поточна ціна 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE) сьогодні становить 0.00225781 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1MBABYDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1MBABYDOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.26M USD
- зміна ціни 1MBABYDOGE протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1MBABYDOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1MBABYDOGE до USD становила $ -0.0008699581.
За останні 60 днів зміна ціни 1MBABYDOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1MBABYDOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.58%
|30 днів
|$ -0.0008699581
|-38.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1MBABYDOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+1.58%
-21.10%
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|1 1MBABYDOGE до USD
$0.00225781
|1 1MBABYDOGE до MYR
RM0.0100246764
|1 1MBABYDOGE до TRY
₺0.0804909265
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¥0.3531666402
|1 1MBABYDOGE до RUB
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|1 1MBABYDOGE до INR
₹0.1951425183
|1 1MBABYDOGE до IDR
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R$0.0134113914
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C$0.0032286683
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৳0.2753625076
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Rs0.6294322718
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Fr0.002032029
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