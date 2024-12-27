Сьогоднішня ціна 1intro (INTRO)

Поточна ціна 1intro (INTRO) сьогодні становить 0.00345823 USD з ринковою капіталізацією $ 994.24K USD. Ціна INTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1intro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.26 USD

- зміна ціни 1intro протягом дня — -3.30%

- циркуляційна пропозиція – 287.50M USD

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