Ціна 1intro (INTRO)
Поточна ціна 1intro (INTRO) сьогодні становить 0.00345823 USD з ринковою капіталізацією $ 994.24K USD. Ціна INTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1intro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.26 USD
- зміна ціни 1intro протягом дня — -3.30%
- циркуляційна пропозиція – 287.50M USD
Отримуйте оновлення цін INTRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни INTRO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1intro до USD становила $ -0.000118143527484254.
За останні 30 днів зміна ціни 1intro до USD становила $ -0.0009367311.
За останні 60 днів зміна ціни 1intro до USD становила $ -0.0012123056.
За останні 90 днів зміна ціни 1intro до USD становила $ -0.00321039619762488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000118143527484254
|-3.30%
|30 днів
|$ -0.0009367311
|-27.08%
|60 днів
|$ -0.0012123056
|-35.05%
|90 днів
|$ -0.00321039619762488
|-48.14%
Останній аналіз цін 1intro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-3.30%
-7.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
All-in-1 Liquidity Nexus on Solana, powered by AI
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 INTRO до AUD
A$0.005533168
|1 INTRO до GBP
￡0.0027320017
|1 INTRO до EUR
€0.0033199008
|1 INTRO до USD
$0.00345823
|1 INTRO до MYR
RM0.0154582881
|1 INTRO до TRY
₺0.1219717721
|1 INTRO до JPY
¥0.5450862126
|1 INTRO до RUB
₽0.3453388478
|1 INTRO до INR
₹0.2951945128
|1 INTRO до IDR
Rp55.7778954169
|1 INTRO до PHP
₱0.2000931878
|1 INTRO до EGP
￡E.0.1757818309
|1 INTRO до BRL
R$0.0213718614
|1 INTRO до CAD
C$0.0049798512
|1 INTRO до BDT
৳0.412566839
|1 INTRO до NGN
₦5.3532708754
|1 INTRO до UAH
₴0.1447615078
|1 INTRO до VES
Bs0.17636973
|1 INTRO до PKR
Rs0.9611458639
|1 INTRO до KZT
₸1.7890461259
|1 INTRO до THB
฿0.1179602253
|1 INTRO до TWD
NT$0.1131878679
|1 INTRO до CHF
Fr0.0030778247
|1 INTRO до HKD
HK$0.0268358648
|1 INTRO до MAD
.د.م0.0347897938