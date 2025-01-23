Ціна 1INCH yVault (YV1INCH)
Поточна ціна 1INCH yVault (YV1INCH) сьогодні становить 0.346772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YV1INCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1INCH yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни 1INCH yVault протягом дня — -6.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1INCH yVault до USD становила $ -0.0230901731494915.
За останні 30 днів зміна ціни 1INCH yVault до USD становила $ -0.0665464830.
За останні 60 днів зміна ціни 1INCH yVault до USD становила $ -0.0517242341.
За останні 90 днів зміна ціни 1INCH yVault до USD становила $ +0.05559070978568834.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0230901731494915
|-6.22%
|30 днів
|$ -0.0665464830
|-19.19%
|60 днів
|$ -0.0517242341
|-14.91%
|90 днів
|$ +0.05559070978568834
|+19.09%
Останній аналіз цін 1INCH yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-6.22%
-15.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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