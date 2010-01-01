Токеноміка 1GUY (1GUY) Дізнайтеся ключову інформацію про 1GUY (1GUY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 1GUY (1GUY) EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity. Офіційний вебсайт: http://1guy.fun/ Купити 1GUY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 1GUY (1GUY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 1GUY (1GUY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,68M $ 6,68M $ 6,68M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 6,68M $ 6,68M $ 6,68M Історичний максимум: $ 0,01223159 $ 0,01223159 $ 0,01223159 Історичний мінімум: $ 0,00537563 $ 0,00537563 $ 0,00537563 Поточна ціна: $ 0,00667834 $ 0,00667834 $ 0,00667834 Дізнайтеся більше про ціну 1GUY (1GUY)

Токеноміка 1GUY (1GUY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 1GUY (1GUY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1GUY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1GUY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1GUY, досліджуйте ціну токена 1GUY в реальному часі!

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