Ціна 1GUY (1GUY)
Поточна ціна 1GUY (1GUY) сьогодні становить 0.00749673 USD з ринковою капіталізацією $ 7.50M USD. Ціна 1GUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1GUY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77K USD
- зміна ціни 1GUY протягом дня — -1.57%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1GUY до USD становила $ -0.000119721773513964.
За останні 30 днів зміна ціни 1GUY до USD становила $ -0.0005832186.
За останні 60 днів зміна ціни 1GUY до USD становила $ +0.0004441197.
За останні 90 днів зміна ціни 1GUY до USD становила $ +0.000142482523951079.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000119721773513964
|-1.57%
|30 днів
|$ -0.0005832186
|-7.77%
|60 днів
|$ +0.0004441197
|+5.92%
|90 днів
|$ +0.000142482523951079
|+1.94%
Останній аналіз цін 1GUY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-1.57%
-6.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.
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