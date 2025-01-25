Сьогоднішня ціна 1GUY (1GUY)

Поточна ціна 1GUY (1GUY) сьогодні становить 0.00749673 USD з ринковою капіталізацією $ 7.50M USD. Ціна 1GUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1GUY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77K USD

- зміна ціни 1GUY протягом дня — -1.57%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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