Токеноміка 1ex (1EX) Дізнайтеся ключову інформацію про 1ex (1EX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 1ex (1EX) 1ex Trading Board - is your Co-Pilot in trading. The one-stop ecosystem for institutional traders. Specializing in software tailored for professional traders, 1ex offers a comprehensive suite featuring 1ex Algo, empowering professional market participants to create custom trading bots, 1ex AI News, a smart feed offering real-time news analysis. Currently in development are 1ex Smart DOM, a sophisticated tool for trading positions management & Risk Management that will facilitate professional trading companies with a robust system to control trading and operational risks. Beyond software, the 1ex token will serve a dual purpose, holding both investment appeal and practical utility. 1ex token holders will be able to enjoy access to the main functions of the Trading Board, the ability to reduce trading commissions by using 1EX tokens, an opportunity to stake 1EX tokens for rewards, access to the 1ex academy. The utility will become available as products are released. In summary, 1ex stands as a reliable ally for professional traders, offering practical solutions and tools to enhance their trading experience. Офіційний вебсайт: https://1ex.com Whitepaper: https://docsend.com/view/d88kz7su528jptqc Купити 1EX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 1ex (1EX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 1ex (1EX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,45K $ 3,45K $ 3,45K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 472,46M $ 472,46M $ 472,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,30K $ 7,30K $ 7,30K Історичний максимум: $ 0,349013 $ 0,349013 $ 0,349013 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну 1ex (1EX)

Токеноміка 1ex (1EX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 1ex (1EX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1EX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1EX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1EX, досліджуйте ціну токена 1EX в реальному часі!

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