Сьогоднішня ціна 1ex (1EX)

Поточна ціна 1ex (1EX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,48K USD. Ціна 1EX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1ex:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни 1ex протягом дня — -5,68%

- циркуляційна пропозиція – 472,46M USD

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