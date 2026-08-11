Сьогоднішня ціна 1clawAI

Поточна ціна 1clawAI (1CLAWAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 1CLAWAI до USD становить $ 0 за 1CLAWAI.

1clawAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 80,396, з циркуляційною пропозицією у 100.00B 1CLAWAI. Протягом останніх 24 годин 1CLAWAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 1CLAWAI змінився на +0.18% за останню годину та на +1.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 1clawAI (1CLAWAI)

Ринкова капіталізація $ 80.40K$ 80.40K $ 80.40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 80.40K$ 80.40K $ 80.40K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація 1clawAI — $ 80.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1CLAWAI — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80.40K.