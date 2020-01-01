Токеноміка R0AR TOKEN (1R0R) Дізнайтеся ключову інформацію про R0AR TOKEN (1R0R), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація R0AR TOKEN (1R0R) R0AR — це утиліті токен, який забезпечує функціонування всієї екосистеми R0ARverse. Він є ключем до відкриття можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі R0AR. R0AR — це токен ERC-20, який виконує кілька функцій у нашій екосистемі DeFi. Як токен управління, він надає власникам право голосу у формуванні майбутнього платформи та забезпечує доступ до ексклюзивних функцій, платформи R0AR, порталу, винагород за стейкінг та прибуткового фарму. Незалежно від того, чи ви займаєтеся стейкінгом, фармінгом або торгівлею на платформі, чи висловлюєте свою думку в децентралізованій автономній організації, чи переглядаєте ринок NFT, R0AR є центром усього цього. Офіційний вебсайт: https://r0ar.io/ Whitepaper: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Купити 1R0R зараз!

Токеноміка та аналіз ціни R0AR TOKEN (1R0R) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена R0AR TOKEN (1R0R), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 223,30M $ 223,30M $ 223,30M Історичний максимум: $ 0,02307 $ 0,02307 $ 0,02307 Історичний мінімум: $ 0,003689277531738991 $ 0,003689277531738991 $ 0,003689277531738991 Поточна ціна: $ 0,02233 $ 0,02233 $ 0,02233 Дізнайтеся більше про ціну R0AR TOKEN (1R0R)

Токеноміка R0AR TOKEN (1R0R): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки R0AR TOKEN (1R0R) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1R0R, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1R0R, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1R0R, досліджуйте ціну токена 1R0R в реальному часі!

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