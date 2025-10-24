Що таке One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) — це гра на виживання Web3 на BNB Chain, де гравці ризикують собою, щоб отримати шанс виграти винагороди, а ставки стають вищими, чим довше вони протримаються. Ніяких реєстрацій. Ніяких імен користувачів. Достатньо лише гаманця Web3 і можна починати.

Проєкт One More Game доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями One More Game. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу 1MORE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про One More Game у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі One More Game безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни One More Game (USD)

Скільки коштуватиме One More Game (1MORE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів One More Game (1MORE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо One More Game.

Перегляньте прогноз ціни One More Game вже зараз!

Токеноміка One More Game (1MORE)

Розуміння токеноміки One More Game (1MORE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 1MORE зараз!

Як купити One More Game (1MORE)

Шукаєте як купити One More Game? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати One More Game на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

1MORE до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс One More Game

Щоб дізнатися більше про One More Game, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про One More Game Скільки сьогодні коштує One More Game (1MORE)? Актуальна ціна 1MORE у USD становить 0,000001874 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна 1MORE до USD? $ 0,000001874 . Перегляньте Поточна ціна 1MORE до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація One More Game? Ринкова капіталізація 1MORE — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція 1MORE? Циркуляційна пропозиція 1MORE — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) 1MORE? 1MORE досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 1MORE? Історична мінімальна ціна 1MORE становила -- USD . Який обсяг торгівлі 1MORE? Актуальний обсяг торгівлі 1MORE за 24 години — $ 14,90K USD . Чи підніметься ціна 1MORE цього року? 1MORE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 1MORE для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для One More Game (1MORE)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

