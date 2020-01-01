Токеноміка 1INCH (1INCH) Дізнайтеся ключову інформацію про 1INCH (1INCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Офіційний вебсайт: https://1inch.io/ Whitepaper: https://docs.1inch.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Купити 1INCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 1INCH (1INCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 1INCH (1INCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 233,21M $ 233,21M $ 233,21M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 8,3 $ 8,3 $ 8,3 Історичний мінімум: $ 0,1494993160665512 $ 0,1494993160665512 $ 0,1494993160665512 Поточна ціна: $ 0,1673 $ 0,1673 $ 0,1673 Дізнайтеся більше про ціну 1INCH (1INCH)

Токеноміка 1INCH (1INCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 1INCH (1INCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1INCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1INCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1INCH, досліджуйте ціну токена 1INCH в реальному часі!

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