Токеноміка Bitcoin Cats (1CAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Cats (1CAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Cats (1CAT) Bitcoin Cats — це платформа GameFi для екосистеми Bitcoin. Завдяки відображенню активів Bitcoin (BRC20, Ordinals NFT та інших) у мережі Ethereum (та інших Layer2) Bitcoin Cats привносить багато нових елементів до активів Bitcoin, включаючи, але не обмежуючись: Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi тощо. Офіційний вебсайт: https://www.bitcoincats.world/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Купити 1CAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Cats (1CAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Cats (1CAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Історичний максимум: $ 0,01688 $ 0,01688 $ 0,01688 Історичний мінімум: $ 0,000194261263790231 $ 0,000194261263790231 $ 0,000194261263790231 Поточна ціна: $ 0,0002099 $ 0,0002099 $ 0,0002099 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Cats (1CAT)

Токеноміка Bitcoin Cats (1CAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Cats (1CAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1CAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1CAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1CAT, досліджуйте ціну токена 1CAT в реальному часі!

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