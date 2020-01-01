Токеноміка 1984 (1984) Дізнайтеся ключову інформацію про 1984 (1984), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 1984 (1984) The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol. Офіційний вебсайт: https://1984eth.com/ Купити 1984 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 1984 (1984) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 1984 (1984), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,05K $ 9,05K $ 9,05K Загальна пропозиція: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M Циркуляційна пропозиція: $ 825,00M $ 825,00M $ 825,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,32K $ 9,32K $ 9,32K Історичний максимум: $ 0,0005744 $ 0,0005744 $ 0,0005744 Історичний мінімум: $ 0,00000909 $ 0,00000909 $ 0,00000909 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну 1984 (1984)

Токеноміка 1984 (1984): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 1984 (1984) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1984, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1984, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1984, досліджуйте ціну токена 1984 в реальному часі!

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