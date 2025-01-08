Сьогоднішня ціна 1984 (1984)

Поточна ціна 1984 (1984) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.11K USD. Ціна 1984 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1984:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.40 USD

- зміна ціни 1984 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 825.00M USD

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