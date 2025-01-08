Ціна 1984 (1984)
Поточна ціна 1984 (1984) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.11K USD. Ціна 1984 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1984:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.40 USD
- зміна ціни 1984 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 825.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1984 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1984 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1984 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1984 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-81.07%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1984: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-42.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.
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