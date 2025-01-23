Ціна 16DAO (16DAO)
Поточна ціна 16DAO (16DAO) сьогодні становить 0.00483654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 16DAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 16DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.55 USD
- зміна ціни 16DAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 16DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 16DAO до USD становила $ -0.0010618754.
За останні 60 днів зміна ціни 16DAO до USD становила $ -0.0019152427.
За останні 90 днів зміна ціни 16DAO до USD становила $ -0.006346486962829853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0010618754
|-21.95%
|60 днів
|$ -0.0019152427
|-39.59%
|90 днів
|$ -0.006346486962829853
|-56.75%
Останній аналіз цін 16DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$16DAO is the governance token of DZ Labs. DZ Labs is an IP operation and management group that operates on a Web3 organizational structure. Its business covers IP reserves, encrypted payments, content IP-ification, and investment, with novels as the starting point of its IP reserve.
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