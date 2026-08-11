Яка зараз ціна 143?

143 торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.55% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як 143 порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.55% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо 143 перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як 143 виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Monad Ecosystem?

У сегменті Meme,Monad Ecosystem 143 демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація 143?

Ринкова капіталізація ₴1498118.09152248384000 розташовує 143 на #7688 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують 143?

143 згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку 143?

З 986199300.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.