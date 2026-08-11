Сьогоднішня ціна 11am

Поточна ціна 11am (11AM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 11AM до USD становить $ 0 за 11AM.

11am наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 671, з циркуляційною пропозицією у 537,75M 11AM. Протягом останніх 24 годин 11AM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00302463, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 11AM змінився на -- за останню годину та на -6,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 11am (11AM)

Ринкова капіталізація $ 38,67K$ 38,67K $ 38,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,91K$ 71,91K $ 71,91K Циркуляційне постачання 537,75M 537,75M 537,75M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 11am — $ 38,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 11AM — 537,75M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,91K.