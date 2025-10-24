Інформація щодо ціни 100xDarren (100X) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +6,71% Зміна ціни (1 дн.) +0,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,85%

Актуальна ціна 100xDarren (100X) становить --. За останні 24 години 100X торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 100X становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 100X змінився на +6,71% за останню годину, +0,93% за 24 години та на +17,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 100xDarren (100X)

Ринкова капіталізація $ 374,90K$ 374,90K $ 374,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 374,90K$ 374,90K $ 374,90K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 969 633,502791 999 969 633,502791 999 969 633,502791

Поточна ринкова капіталізація 100xDarren — $ 374,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 100X — 999,97M, зі загальною пропозицією 999969633.502791. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 374,90K.