Токеноміка 1000x by Virtuals (1000X) Дізнайтеся ключову інформацію про 1000x by Virtuals (1000X), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 1000x by Virtuals (1000X) 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Купити 1000X зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 1000x by Virtuals (1000X) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 1000x by Virtuals (1000X), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Загальна пропозиція: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Циркуляційна пропозиція: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Історичний максимум: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Історичний мінімум: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Поточна ціна: $ 0.00159709 $ 0.00159709 $ 0.00159709 Дізнайтеся більше про ціну 1000x by Virtuals (1000X)

Токеноміка 1000x by Virtuals (1000X): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 1000x by Virtuals (1000X) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1000X, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1000X, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1000X, досліджуйте ціну токена 1000X в реальному часі!

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