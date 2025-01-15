Сьогоднішня ціна 1000x by Virtuals (1000X)

Поточна ціна 1000x by Virtuals (1000X) сьогодні становить 0.01295142 USD з ринковою капіталізацією $ 12.76M USD. Ціна 1000X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1000x by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19M USD

- зміна ціни 1000x by Virtuals протягом дня — +52.19%

- циркуляційна пропозиція – 992.37M USD

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