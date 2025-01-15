Ціна 1000x by Virtuals (1000X)
Поточна ціна 1000x by Virtuals (1000X) сьогодні становить 0.01295142 USD з ринковою капіталізацією $ 12.76M USD. Ціна 1000X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1000x by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19M USD
- зміна ціни 1000x by Virtuals протягом дня — +52.19%
- циркуляційна пропозиція – 992.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1000x by Virtuals до USD становила $ +0.00444157.
За останні 30 днів зміна ціни 1000x by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1000x by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1000x by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00444157
|+52.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1000x by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+39.57%
+52.19%
+108.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.
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