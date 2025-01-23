Ціна 1000TROLL (1000TROLL)
Поточна ціна 1000TROLL (1000TROLL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1000TROLL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1000TROLL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81K USD
- зміна ціни 1000TROLL протягом дня — +6.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін 1000TROLL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 1000TROLL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1000TROLL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1000TROLL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1000TROLL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1000TROLL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.05%
|30 днів
|$ 0
|-31.54%
|60 днів
|$ 0
|-63.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 1000TROLL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+6.05%
-17.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1000TROLL is a separate version of the original TROLL token denominated in 10^3.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 1000TROLL до AUD
A$--
|1 1000TROLL до GBP
￡--
|1 1000TROLL до EUR
€--
|1 1000TROLL до USD
$--
|1 1000TROLL до MYR
RM--
|1 1000TROLL до TRY
₺--
|1 1000TROLL до JPY
¥--
|1 1000TROLL до RUB
₽--
|1 1000TROLL до INR
₹--
|1 1000TROLL до IDR
Rp--
|1 1000TROLL до PHP
₱--
|1 1000TROLL до EGP
￡E.--
|1 1000TROLL до BRL
R$--
|1 1000TROLL до CAD
C$--
|1 1000TROLL до BDT
৳--
|1 1000TROLL до NGN
₦--
|1 1000TROLL до UAH
₴--
|1 1000TROLL до VES
Bs--
|1 1000TROLL до PKR
Rs--
|1 1000TROLL до KZT
₸--
|1 1000TROLL до THB
฿--
|1 1000TROLL до TWD
NT$--
|1 1000TROLL до CHF
Fr--
|1 1000TROLL до HKD
HK$--
|1 1000TROLL до MAD
.د.م--