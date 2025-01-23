Сьогоднішня ціна 1000TROLL (1000TROLL)

Поточна ціна 1000TROLL (1000TROLL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1000TROLL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1000TROLL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81K USD

- зміна ціни 1000TROLL протягом дня — +6.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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