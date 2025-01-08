Ціна 1000CHEMS (1000CHEEMS)
Поточна ціна 1000CHEMS (1000CHEEMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1000CHEEMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1000CHEMS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD
- зміна ціни 1000CHEMS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1000CHEMS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1000CHEMS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1000CHEMS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1000CHEMS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
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|30 днів
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Останній аналіз цін 1000CHEMS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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+13.50%
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