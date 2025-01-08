Ціна 1000BONK (1000BONK)
Поточна ціна 1000BONK (1000BONK) сьогодні становить 0.03077604 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1000BONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 1000BONK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.39K USD
- зміна ціни 1000BONK протягом дня — -11.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1000BONK до USD становила $ -0.00394373874259761.
За останні 30 днів зміна ціни 1000BONK до USD становила $ -0.0101352270.
За останні 60 днів зміна ціни 1000BONK до USD становила $ +0.0129922745.
За останні 90 днів зміна ціни 1000BONK до USD становила $ +0.01082106965810375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00394373874259761
|-11.35%
|30 днів
|$ -0.0101352270
|-32.93%
|60 днів
|$ +0.0129922745
|+42.22%
|90 днів
|$ +0.01082106965810375
|+54.23%
Останній аналіз цін 1000BONK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-11.35%
+1.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 1000BONK до AUD
A$0.049241664
|1 1000BONK до GBP
￡0.024620832
|1 1000BONK до EUR
€0.0295449984
|1 1000BONK до USD
$0.03077604
|1 1000BONK до MYR
RM0.1381844196
|1 1000BONK до TRY
₺1.0873174932
|1 1000BONK до JPY
¥4.8632298408
|1 1000BONK до RUB
₽3.30073029
|1 1000BONK до INR
₹2.640584232
|1 1000BONK до IDR
Rp496.3876724412
|1 1000BONK до PHP
₱1.795781934
|1 1000BONK до EGP
￡E.1.558806426
|1 1000BONK до BRL
R$0.187733844
|1 1000BONK до CAD
C$0.0440097372
|1 1000BONK до BDT
৳3.748521672
|1 1000BONK до NGN
₦47.5671396636
|1 1000BONK до UAH
₴1.3092127416
|1 1000BONK до VES
Bs1.63113012
|1 1000BONK до PKR
Rs8.6252929704
|1 1000BONK до KZT
₸16.3614661452
|1 1000BONK до THB
฿1.063312182
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NT$1.009454112
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Fr0.027698436
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HK$0.2391298308
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.د.م0.3096069624