Сьогоднішня ціна 1000BONK (1000BONK)

Поточна ціна 1000BONK (1000BONK) сьогодні становить 0.03077604 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 1000BONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 1000BONK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.39K USD

- зміна ціни 1000BONK протягом дня — -11.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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