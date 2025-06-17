Сьогоднішня ціна 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)

Поточна ціна 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121,54K USD. Ціна MVG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 100 Men vs 1 Gorilla:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни 100 Men vs 1 Gorilla протягом дня — -21,45%

- циркуляційна пропозиція – 999,62M USD

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