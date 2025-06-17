Ціна 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)
Поточна ціна 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121,54K USD. Ціна MVG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 100 Men vs 1 Gorilla:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни 100 Men vs 1 Gorilla протягом дня — -21,45%
- циркуляційна пропозиція – 999,62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 100 Men vs 1 Gorilla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 100 Men vs 1 Gorilla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 100 Men vs 1 Gorilla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 100 Men vs 1 Gorilla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21,45%
|30 днів
|$ 0
|-28,03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 100 Men vs 1 Gorilla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,84%
-21,45%
+54,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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