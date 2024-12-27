Сьогоднішня ціна 10 figs (FIGS)

Поточна ціна 10 figs (FIGS) сьогодні становить 27,056 USD з ринковою капіталізацією $ 270.07K USD. Ціна FIGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 10 figs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.83 USD

- зміна ціни 10 figs протягом дня — -2.38%

- циркуляційна пропозиція – 10.00 USD

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