Сьогоднішня ціна 1 Million Circles

Поточна ціна 1 Million Circles (CIRCLES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CIRCLES до USD становить $ 0 за CIRCLES.

1 Million Circles наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 756,51, з циркуляційною пропозицією у 744,80M CIRCLES. Протягом останніх 24 годин CIRCLES торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CIRCLES змінився на -- за останню годину та на -13,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 1 Million Circles (CIRCLES)

Ринкова капіталізація $ 19,76K$ 19,76K $ 19,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,06K$ 25,06K $ 25,06K Циркуляційне постачання 744,80M 744,80M 744,80M Загальна пропозиція 944 799 103,058753 944 799 103,058753 944 799 103,058753

Поточна ринкова капіталізація 1 Million Circles — $ 19,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CIRCLES — 744,80M, зі загальною пропозицією 944799103.058753. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,06K.