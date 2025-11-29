Що таке 1DOG

Токеноміка 1 dog can change your life (1DOG) Дізнайтеся ключову інформацію про 1 dog can change your life (1DOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни 1 dog can change your life (1DOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 1 dog can change your life (1DOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,83K Загальна пропозиція: $ 996,37M Циркуляційна пропозиція: $ 996,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,83K Історичний максимум: $ 0 Історичний мінімум: $ 0 Поточна ціна: $ 0 Дізнайтеся більше про ціну 1 dog can change your life (1DOG) Купити 1DOG зараз!

Інформація 1 dog can change your life (1DOG) Офіційний вебсайт: https://x.com/i/communities/1968761177632059745

Токеноміка 1 dog can change your life (1DOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 1 dog can change your life (1DOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 1DOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 1DOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 1DOG, досліджуйте ціну токена 1DOG в реальному часі!

Прогноз ціни 1DOG Хочете знати, куди рухається 1DOG? Наша сторінка прогнозу ціни 1DOG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена 1DOG зараз!

