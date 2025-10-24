Актуальна ціна 1 dog can change your life сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 1DOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 1DOG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 1 dog can change your life сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 1DOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 1DOG на MEXC вже зараз.

Ціна 1 dog can change your life (1DOG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 1DOG до USD:

--
----
-7,80%1D
Графік ціни 1 dog can change your life (1DOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:34:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,93%

-7,82%

+3,49%

+3,49%

Актуальна ціна 1 dog can change your life (1DOG) становить --. За останні 24 години 1DOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1DOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 1DOG змінився на -0,93% за останню годину, -7,82% за 24 години та на +3,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 1 dog can change your life (1DOG)

$ 9,38K
$ 9,38K$ 9,38K

--
----

$ 9,38K
$ 9,38K$ 9,38K

996,58M
996,58M 996,58M

996 575 768,374284
996 575 768,374284 996 575 768,374284

Поточна ринкова капіталізація 1 dog can change your life — $ 9,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1DOG — 996,58M, зі загальною пропозицією 996575768.374284. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,38K.

Історія ціни 1 dog can change your life (1DOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1 dog can change your life до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1 dog can change your life до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1 dog can change your life до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1 dog can change your life до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,82%
30 днів$ 0-39,99%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс 1 dog can change your life (1DOG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни 1 dog can change your life (USD)

Скільки коштуватиме 1 dog can change your life (1DOG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 1 dog can change your life (1DOG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 1 dog can change your life.

Перегляньте прогноз ціни 1 dog can change your life вже зараз!

1DOG до місцевих валют

Токеноміка 1 dog can change your life (1DOG)

Розуміння токеноміки 1 dog can change your life (1DOG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 1DOG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про 1 dog can change your life (1DOG)

Скільки сьогодні коштує 1 dog can change your life (1DOG)?
Актуальна ціна 1DOG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 1DOG до USD?
Поточна ціна 1DOG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 1 dog can change your life?
Ринкова капіталізація 1DOG — $ 9,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 1DOG?
Циркуляційна пропозиція 1DOG — 996,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 1DOG?
1DOG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 1DOG?
Історична мінімальна ціна 1DOG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі 1DOG?
Актуальний обсяг торгівлі 1DOG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 1DOG цього року?
1DOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 1DOG для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для 1 dog can change your life (1DOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

