Інформація щодо ціни 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

Актуальна ціна 1 dog can change your life (1DOG) становить --. За останні 24 години 1DOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1DOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 1DOG змінився на -0,93% за останню годину, -7,82% за 24 години та на +3,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 1 dog can change your life (1DOG)

Поточна ринкова капіталізація 1 dog can change your life — $ 9,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1DOG — 996,58M, зі загальною пропозицією 996575768.374284. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,38K.