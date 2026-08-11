Сьогоднішня ціна 1 community can change your life

Поточна ціна 1 community can change your life (COMMUNITY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COMMUNITY до USD становить $ 0 за COMMUNITY.

1 community can change your life наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,439, з циркуляційною пропозицією у 912.59M COMMUNITY. Протягом останніх 24 годин COMMUNITY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COMMUNITY змінився на -- за останню годину та на -1.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 1 community can change your life (COMMUNITY)

Ринкова капіталізація $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K Циркуляційне постачання 912.59M 912.59M 912.59M Загальна пропозиція 912,586,432.31461 912,586,432.31461 912,586,432.31461

Поточна ринкова капіталізація 1 community can change your life — $ 34.44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMMUNITY — 912.59M, зі загальною пропозицією 912586432.31461. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34.44K.