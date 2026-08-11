Сьогоднішня ціна 1 Coin Can Change Your Life

Поточна ціна 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE до USD становить $ 0 за 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE.

1 Coin Can Change Your Life наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 356,889, з циркуляційною пропозицією у 999.84M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE. Протягом останніх 24 годин 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04228821, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE змінився на -0.14% за останню годину та на -3.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 354.50K.

Ринкова інформація щодо 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Ринкова капіталізація $ 356.89K$ 356.89K $ 356.89K Обсяг (за 24 год) $ 354.50K$ 354.50K $ 354.50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 356.89K$ 356.89K $ 356.89K Циркуляційне постачання 999.84M 999.84M 999.84M Загальна пропозиція 999,836,446.496158 999,836,446.496158 999,836,446.496158

Поточна ринкова капіталізація 1 Coin Can Change Your Life — $ 356.89K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 354.50K. Циркуляційна пропозиція 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE — 999.84M, зі загальною пропозицією 999836446.496158. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 356.89K.