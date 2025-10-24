Актуальна ціна 0xy сьогодні становить 0,02542389 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 0XY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 0XY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 0xy сьогодні становить 0,02542389 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 0XY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 0XY на MEXC вже зараз.

Докладніше про 0XY

Інформація про ціну 0XY

Офіційний вебсайт 0XY

Токеноміка 0XY

Прогноз ціни 0XY

Логотип 0xy

Ціна 0xy (0XY)

Актуальна ціна 1 0XY до USD:

$0,02542384
-2,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни 0xy (0XY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:39:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни 0xy (0XY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0246434
Мін. за 24 год
$ 0,02634462
Макс. за 24 год

$ 0,0246434
$ 0,02634462
$ 0,108905
$ 0
+0,01%

-2,67%

-28,93%

-28,93%

Актуальна ціна 0xy (0XY) становить $0,02542389. За останні 24 години 0XY торгувався між мінімумом у $ 0,0246434 і максимумом у $ 0,02634462, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 0XY становить $ 0,108905, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 0XY змінився на +0,01% за останню годину, -2,67% за 24 години та на -28,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 0xy (0XY)

$ 25,42M
--
$ 25,42M
1000,00M
999 999 997,467258
Поточна ринкова капіталізація 0xy — $ 25,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0XY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999997.467258. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,42M.

Історія ціни 0xy (0XY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xy до USD становила $ -0,0006983841460178.
За останні 30 днів зміна ціни 0xy до USD становила $ -0,0132750994.
За останні 60 днів зміна ціни 0xy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 0xy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0006983841460178-2,67%
30 днів$ -0,0132750994-52,21%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке 0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс 0xy (0XY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни 0xy (USD)

Скільки коштуватиме 0xy (0XY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 0xy (0XY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 0xy.

Перегляньте прогноз ціни 0xy вже зараз!

0XY до місцевих валют

Токеноміка 0xy (0XY)

Розуміння токеноміки 0xy (0XY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 0XY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про 0xy (0XY)

Скільки сьогодні коштує 0xy (0XY)?
Актуальна ціна 0XY у USD становить 0,02542389 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 0XY до USD?
Поточна ціна 0XY до USD — $ 0,02542389. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 0xy?
Ринкова капіталізація 0XY — $ 25,42M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 0XY?
Циркуляційна пропозиція 0XY — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 0XY?
0XY досяг історичної максимальної ціни у 0,108905 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 0XY?
Історична мінімальна ціна 0XY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі 0XY?
Актуальний обсяг торгівлі 0XY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 0XY цього року?
0XY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 0XY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:39:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 0xy (0XY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.