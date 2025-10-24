Інформація щодо ціни 0xy (0XY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0246434 $ 0,0246434 $ 0,0246434 Мін. за 24 год $ 0,02634462 $ 0,02634462 $ 0,02634462 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0246434$ 0,0246434 $ 0,0246434 Макс. за 24 год $ 0,02634462$ 0,02634462 $ 0,02634462 Рекордний максимум $ 0,108905$ 0,108905 $ 0,108905 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -2,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,93%

Актуальна ціна 0xy (0XY) становить $0,02542389. За останні 24 години 0XY торгувався між мінімумом у $ 0,0246434 і максимумом у $ 0,02634462, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 0XY становить $ 0,108905, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 0XY змінився на +0,01% за останню годину, -2,67% за 24 години та на -28,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 0xy (0XY)

Ринкова капіталізація $ 25,42M$ 25,42M $ 25,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,42M$ 25,42M $ 25,42M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 997,467258 999 999 997,467258 999 999 997,467258

Поточна ринкова капіталізація 0xy — $ 25,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0XY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999997.467258. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,42M.