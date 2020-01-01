Токеноміка 0xsim by Virtuals (SAGE) Дізнайтеся ключову інформацію про 0xsim by Virtuals (SAGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни 0xsim by Virtuals (SAGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 0xsim by Virtuals (SAGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 687,80K $ 687,80K $ 687,80K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 687,80K $ 687,80K $ 687,80K Історичний максимум: $ 0,00919017 $ 0,00919017 $ 0,00919017 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0006878 $ 0,0006878 $ 0,0006878 Дізнайтеся більше про ціну 0xsim by Virtuals (SAGE)

Токеноміка 0xsim by Virtuals (SAGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 0xsim by Virtuals (SAGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAGE, досліджуйте ціну токена SAGE в реальному часі!

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