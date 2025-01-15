Сьогоднішня ціна 0xsim by Virtuals (SAGE)

Поточна ціна 0xsim by Virtuals (SAGE) сьогодні становить 0.00372765 USD з ринковою капіталізацією $ 3.73M USD. Ціна SAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xsim by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.07K USD

- зміна ціни 0xsim by Virtuals протягом дня — +12.96%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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