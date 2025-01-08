Сьогоднішня ціна 0xScans (SCAN)

Поточна ціна 0xScans (SCAN) сьогодні становить 0.00431592 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xScans:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.25 USD

- зміна ціни 0xScans протягом дня — -7.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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