Ціна 0xScans (SCAN)
Поточна ціна 0xScans (SCAN) сьогодні становить 0.00431592 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xScans:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.25 USD
- зміна ціни 0xScans протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xScans до USD становила $ -0.000356627242251395.
За останні 30 днів зміна ціни 0xScans до USD становила $ -0.0013232917.
За останні 60 днів зміна ціни 0xScans до USD становила $ -0.0007676830.
За останні 90 днів зміна ціни 0xScans до USD становила $ -0.000700435901286136.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000356627242251395
|-7.63%
|30 днів
|$ -0.0013232917
|-30.66%
|60 днів
|$ -0.0007676830
|-17.78%
|90 днів
|$ -0.000700435901286136
|-13.96%
Останній аналіз цін 0xScans: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.63%
+0.27%
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