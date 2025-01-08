Сьогоднішня ціна 0xPrivacy (0XP)

Поточна ціна 0xPrivacy (0XP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.45K USD. Ціна 0XP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xPrivacy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.11 USD

- зміна ціни 0xPrivacy протягом дня — -0.44%

- циркуляційна пропозиція – 120.00M USD

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