Ціна 0xPrivacy (0XP)
Поточна ціна 0xPrivacy (0XP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.45K USD. Ціна 0XP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xPrivacy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.11 USD
- зміна ціни 0xPrivacy протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 120.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xPrivacy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0xPrivacy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 0xPrivacy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 0xPrivacy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.44%
|30 днів
|$ 0
|-5.48%
|60 днів
|$ 0
|-40.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0xPrivacy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.44%
+16.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.
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