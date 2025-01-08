Ціна 0xNumber (OXN)
Поточна ціна 0xNumber (OXN) сьогодні становить 0.02029707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xNumber:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD
- зміна ціни 0xNumber протягом дня — -13.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xNumber до USD становила $ -0.00324773449433788.
За останні 30 днів зміна ціни 0xNumber до USD становила $ -0.0084833288.
За останні 60 днів зміна ціни 0xNumber до USD становила $ +0.0018571352.
За останні 90 днів зміна ціни 0xNumber до USD становила $ -0.005032467332560517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00324773449433788
|-13.79%
|30 днів
|$ -0.0084833288
|-41.79%
|60 днів
|$ +0.0018571352
|+9.15%
|90 днів
|$ -0.005032467332560517
|-19.86%
Останній аналіз цін 0xNumber: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-13.79%
-6.76%
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