Сьогоднішня ціна 0xNumber (OXN)

Поточна ціна 0xNumber (OXN) сьогодні становить 0.02029707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xNumber:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD

- зміна ціни 0xNumber протягом дня — -13.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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