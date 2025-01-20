Сьогоднішня ціна 0xMonk by Virtuals (MONK)

Поточна ціна 0xMonk by Virtuals (MONK) сьогодні становить 0.00635733 USD з ринковою капіталізацією $ 6.36M USD. Ціна MONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xMonk by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.96K USD

- зміна ціни 0xMonk by Virtuals протягом дня — -16.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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