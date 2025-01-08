Ціна 0xMonero (0XMR)
Поточна ціна 0xMonero (0XMR) сьогодні становить 0.023406 USD з ринковою капіталізацією $ 43.66K USD. Ціна 0XMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xMonero:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.05 USD
- зміна ціни 0xMonero протягом дня — +3.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.87M USD
Отримуйте оновлення цін 0XMR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 0XMR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xMonero до USD становила $ +0.00077946.
За останні 30 днів зміна ціни 0xMonero до USD становила $ +0.0012614499.
За останні 60 днів зміна ціни 0xMonero до USD становила $ +0.0043763181.
За останні 90 днів зміна ціни 0xMonero до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00077946
|+3.44%
|30 днів
|$ +0.0012614499
|+5.39%
|60 днів
|$ +0.0043763181
|+18.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0xMonero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.44%
+20.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
0xMR is a mineable privacy token on the Ethereum blockchain
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 0XMR до AUD
A$0.0374496
|1 0XMR до GBP
￡0.0187248
|1 0XMR до EUR
€0.02246976
|1 0XMR до USD
$0.023406
|1 0XMR до MYR
RM0.10485888
|1 0XMR до TRY
₺0.82693398
|1 0XMR до JPY
¥3.698148
|1 0XMR до RUB
₽2.5102935
|1 0XMR до INR
₹2.00800074
|1 0XMR до IDR
Rp377.51607618
|1 0XMR до PHP
₱1.36363356
|1 0XMR до EGP
￡E.1.1855139
|1 0XMR до BRL
R$0.1427766
|1 0XMR до CAD
C$0.03347058
|1 0XMR до BDT
৳2.8508508
|1 0XMR до NGN
₦36.17607954
|1 0XMR до UAH
₴0.99030786
|1 0XMR до VES
Bs1.240518
|1 0XMR до PKR
Rs6.52137972
|1 0XMR до KZT
₸12.37756092
|1 0XMR до THB
฿0.80820918
|1 0XMR до TWD
NT$0.76561026
|1 0XMR до CHF
Fr0.0210654
|1 0XMR до HKD
HK$0.18186462
|1 0XMR до MAD
.د.م0.23429406