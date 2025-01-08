Сьогоднішня ціна 0xMonero (0XMR)

Поточна ціна 0xMonero (0XMR) сьогодні становить 0.023406 USD з ринковою капіталізацією $ 43.66K USD. Ціна 0XMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xMonero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.05 USD

- зміна ціни 0xMonero протягом дня — +3.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.87M USD

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