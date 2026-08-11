Сьогоднішня ціна 0xMarkets

Поточна ціна 0xMarkets (SN35) сьогодні становить $ 0,54302, зі зміною 2,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN35 до USD становить $ 0,54302 за SN35.

0xMarkets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 971 472, з циркуляційною пропозицією у 5,47M SN35. Протягом останніх 24 годин SN35 торгувався між $ 0,538569 (мінімум) та $ 0,580716 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,18, тоді як історичний мінімум — $ 0,00894457.

У короткостроковій динаміці SN35 змінився на -1,08% за останню годину та на -3,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 72,87K.

Ринкова інформація щодо 0xMarkets (SN35)

Ринкова капіталізація $ 2,97M$ 2,97M $ 2,97M Обсяг (за 24 год) $ 72,87K$ 72,87K $ 72,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,97M$ 2,97M $ 2,97M Циркуляційне постачання 5,47M 5,47M 5,47M Загальна пропозиція 5 472 097,145227103 5 472 097,145227103 5 472 097,145227103

Поточна ринкова капіталізація 0xMarkets — $ 2,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 72,87K. Циркуляційна пропозиція SN35 — 5,47M, зі загальною пропозицією 5472097.145227103. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,97M.