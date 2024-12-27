Ціна 0xGen (XGN)
Поточна ціна 0xGen (XGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 108.71K USD. Ціна XGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xGen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 959.69 USD
- зміна ціни 0xGen протягом дня — +1.64%
- циркуляційна пропозиція – 426.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xGen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0xGen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 0xGen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 0xGen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.64%
|30 днів
|$ 0
|-83.28%
|60 днів
|$ 0
|-85.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0xGen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+1.64%
-7.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.
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