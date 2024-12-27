Сьогоднішня ціна 0xGen (XGN)

Поточна ціна 0xGen (XGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 108.71K USD. Ціна XGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xGen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 959.69 USD

- зміна ціни 0xGen протягом дня — +1.64%

- циркуляційна пропозиція – 426.07M USD

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