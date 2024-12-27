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Ціна 0xGasless (0XGAS)

USD

Графік ціни 0xGasless (0XGAS) в реальному часі

$0.341318
$0.341318$0.341318
+11.80%(1D)

Сьогоднішня ціна 0xGasless (0XGAS)

Поточна ціна 0xGasless (0XGAS) сьогодні становить 0.341318 USD з ринковою капіталізацією $ 3.75M USD. Ціна 0XGAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xGasless:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD
- зміна ціни 0xGasless протягом дня — +11.85%
- циркуляційна пропозиція – 11.00M USD

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Цінові показники 0xGasless (0XGAS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +0.03617364.
За останні 30 днів зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +1.6003191047.
За останні 60 днів зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +1.7388163240.
За останні 90 днів зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +0.29017029315738299.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03617364+11.85%
30 днів$ +1.6003191047+468.86%
60 днів$ +1.7388163240+509.44%
90 днів$ +0.29017029315738299+567.32%

Аналіз цін 0xGasless (0XGAS)

Останній аналіз цін 0xGasless: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.304854
$ 0.304854$ 0.304854

$ 0.342431
$ 0.342431$ 0.342431

$ 0.900078
$ 0.900078$ 0.900078

+0.51%

+11.85%

+50.17%

Ринкова інформація 0xGasless (0XGAS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

11.00M
11.00M 11.00M

Що таке 0xGasless ( 0XGAS)

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Ресурс 0xGasless (0XGAS)

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Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

0XGAS до місцевих валют

1 0XGAS до AUD
A$0.5461088
1 0XGAS до GBP
0.26964122
1 0XGAS до EUR
0.32766528
1 0XGAS до USD
$0.341318
1 0XGAS до MYR
RM1.52569146
1 0XGAS до TRY
12.03828586
1 0XGAS до JPY
¥53.79854316
1 0XGAS до RUB
34.08401548
1 0XGAS до INR
29.13490448
1 0XGAS до IDR
Rp5,505.12826154
1 0XGAS до PHP
19.74865948
1 0XGAS до EGP
￡E.17.34919394
1 0XGAS до BRL
R$2.10934524
1 0XGAS до CAD
C$0.49149792
1 0XGAS до BDT
40.7192374
1 0XGAS до NGN
528.35343764
1 0XGAS до UAH
14.28757148
1 0XGAS до VES
Bs17.407218
1 0XGAS до PKR
Rs94.86251174
1 0XGAS до KZT
176.57404094
1 0XGAS до THB
฿11.64235698
1 0XGAS до TWD
NT$11.17133814
1 0XGAS до CHF
Fr0.30377302
1 0XGAS до HKD
HK$2.64862768
1 0XGAS до MAD
.د.م3.43365908