Ціна 0xGasless (0XGAS)
Поточна ціна 0xGasless (0XGAS) сьогодні становить 0.341318 USD з ринковою капіталізацією $ 3.75M USD. Ціна 0XGAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xGasless:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD
- зміна ціни 0xGasless протягом дня — +11.85%
- циркуляційна пропозиція – 11.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +0.03617364.
За останні 30 днів зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +1.6003191047.
За останні 60 днів зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +1.7388163240.
За останні 90 днів зміна ціни 0xGasless до USD становила $ +0.29017029315738299.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03617364
|+11.85%
|30 днів
|$ +1.6003191047
|+468.86%
|60 днів
|$ +1.7388163240
|+509.44%
|90 днів
|$ +0.29017029315738299
|+567.32%
Останній аналіз цін 0xGasless: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
+11.85%
+50.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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