Сьогоднішня ціна 0xGasless (0XGAS)

Поточна ціна 0xGasless (0XGAS) сьогодні становить 0.341318 USD з ринковою капіталізацією $ 3.75M USD. Ціна 0XGAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xGasless:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD

- зміна ціни 0xGasless протягом дня — +11.85%

- циркуляційна пропозиція – 11.00M USD

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