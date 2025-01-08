Сьогоднішня ціна 0xDEFCAFE (CAFE)

Поточна ціна 0xDEFCAFE (CAFE) сьогодні становить 0.00302281 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xDEFCAFE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04 USD

- зміна ціни 0xDEFCAFE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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