Ціна 0xDEFCAFE (CAFE)
Поточна ціна 0xDEFCAFE (CAFE) сьогодні становить 0.00302281 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xDEFCAFE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04 USD
- зміна ціни 0xDEFCAFE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xDEFCAFE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0xDEFCAFE до USD становила $ -0.0001081141.
За останні 60 днів зміна ціни 0xDEFCAFE до USD становила $ +0.0005145130.
За останні 90 днів зміна ціни 0xDEFCAFE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001081141
|-3.57%
|60 днів
|$ +0.0005145130
|+17.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0xDEFCAFE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
0XDEFCAFE developing a universal trading solution that consolidates most decentralized exchanges, offering users a simple and convenient interface for token trading. CAFE is the native utility token that is used for revenue share. 0XDEFCAFE tools include: * Fast Trading Terminal - combines features traditional to stock markets (e.g., limit orders, trailing and traditional stop-loss, on-chart trading) with features needed in DeFi (e.g., fast private nodes, gas prediction based on machine learning, MEV-protection, launch buying tools). * Bridge0 - free to use bridge for ERC20 tokens with built-in automatic price balancing features and convenient manual arbitrage. * Wallet vault embedded in Fast Trading Terminal with ability to export wallets. * Staking platform as a revenue sharing mechanism.
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