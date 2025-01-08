Ціна 0xDAO (OXD)
Поточна ціна 0xDAO (OXD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88 USD
- зміна ціни 0xDAO протягом дня — -7.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0xDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 0xDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 0xDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.85%
|30 днів
|$ 0
|-37.96%
|60 днів
|$ 0
|-27.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0xDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-7.85%
-0.69%
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