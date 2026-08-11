Сьогоднішня ціна 0xCoral

Поточна ціна 0xCoral (0XCORAL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 0XCORAL до USD становить $ 0 за 0XCORAL.

0xCoral наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 631, з циркуляційною пропозицією у 93,04B 0XCORAL. Протягом останніх 24 годин 0XCORAL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 0XCORAL змінився на +0,18% за останню годину та на -0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 0xCoral (0XCORAL)

Ринкова капіталізація $ 38,63K$ 38,63K $ 38,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,63K$ 38,63K $ 38,63K Циркуляційне постачання 93,04B 93,04B 93,04B Загальна пропозиція 93 040 000 000,00003 93 040 000 000,00003 93 040 000 000,00003

Поточна ринкова капіталізація 0xCoral — $ 38,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0XCORAL — 93,04B, зі загальною пропозицією 93040000000.00003. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,63K.