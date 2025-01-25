Ціна 0xCalls (0XC)
Поточна ціна 0xCalls (0XC) сьогодні становить 0.01225856 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 0XC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xCalls:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.66 USD
- зміна ціни 0xCalls протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xCalls до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0xCalls до USD становила $ -0.0004135449.
За останні 60 днів зміна ціни 0xCalls до USD становила $ -0.0041485173.
За останні 90 днів зміна ціни 0xCalls до USD становила $ -0.003586172483195602.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004135449
|-3.37%
|60 днів
|$ -0.0041485173
|-33.84%
|90 днів
|$ -0.003586172483195602
|-22.63%
Останній аналіз цін 0xCalls: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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