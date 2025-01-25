Сьогоднішня ціна 0xCalls (0XC)

Поточна ціна 0xCalls (0XC) сьогодні становить 0.01225856 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 0XC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xCalls:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.66 USD

- зміна ціни 0xCalls протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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