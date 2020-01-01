Токеноміка 0xBitcoin (0XBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про 0xBitcoin (0XBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 0xBitcoin (0XBTC) The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Офіційний вебсайт: https://0xbitcoin.org/ Купити 0XBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 0xBitcoin (0XBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 0xBitcoin (0XBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,84M $ 10,84M $ 10,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,17M $ 3,17M $ 3,17M Історичний максимум: $ 4,66 $ 4,66 $ 4,66 Історичний мінімум: $ 0,03406293 $ 0,03406293 $ 0,03406293 Поточна ціна: $ 0,150997 $ 0,150997 $ 0,150997 Дізнайтеся більше про ціну 0xBitcoin (0XBTC)

Токеноміка 0xBitcoin (0XBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 0xBitcoin (0XBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 0XBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 0XBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 0XBTC, досліджуйте ціну токена 0XBTC в реальному часі!

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